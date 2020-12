Verbandsgemeinde Zell geht das Problem an: Damit weniger Klärschlamm zu Dünger wird

Zell

Die Klärschlämme, die jedes Jahr in den Kläranlagen der Verbandsgemeinde (VG) Zell anfallen, werden „fast ausschließlich einer landwirtschaftlichen Verwertung zugeführt“, hält VG-Bürgermeister Karl Heinz Simon (SPD) fest. Das heißt, sie landen als organischer Dünger auf Nutzflächen. Doch immer strengere Grenzwerte vonseiten der EU und des Bundes sowie weitere kostspielige Auflagen versperren diesen momentan wirtschaftlichsten Weg der Verwertung mehr und mehr. Deshalb hat der VG-Rat während seiner jüngsten Sitzung in der Schwarze-Katz-Halle einstimmig beschlossen, dass die VG der landesweiten Kommunalen Klärschlammverwertung Rheinland-Pfalz (KKR), einer Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR), beitritt. Dieser Schritt sowie weitere Schritte, die die VG Zell schon eingeleitet hat, machen künftig den Weg zu einer thermischen Verwertung, also Verbrennung, des Klärschlamms frei. Überdies könnten bald auch noch Klärschlämme aus den Verbandsgemeinden Cochem und Ulmen im Zeller Land abgeliefert werden.