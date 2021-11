Veranstaltungen im Kapuzinerkloster

Noch drei Veranstaltungen stehen in diesem Jahr im Kulturzentrum Kapuzinerkloster in Cochem an. Am Donnerstag, 4. November, spielt das Kölner Klassik Ensemble „Duo Kravets-Kassung“, das mit der seltenen Kombination von Cello und Gitarre die Zuschauer begeistern möchte.