Verabschiedung: Zwei Polizeibeamte der Cochemer PI gehen in Ruhestand

Die beiden Polizeibeamten Lothar Wecker, Erster Kriminalhauptkommissar und stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Cochem, und Bernd Salker, Polizeihauptkommissar der Polizeiinspektion Cochem, wurden in den wohlverdienten Ruhestand versetzt. Da Corona noch immer alles fest im Griff hat, durften die Feierlichkeiten nicht in den Räumen der Cochemer Inspektion stattfinden. Die beiden künftigen Pensionäre luden ihre Kolleginnen und Kollegen dafür aber auf das Gelände des Faider Sportvereines ein. So konnten die beiden Polizisten bei Sonnenschein verabschiedet werden.