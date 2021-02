Bad Bertrich

Die Bergman (ehemals Capio) Mosel-Eifel Klinik im Kurort Bad Bertrich hat einen neuen Verwaltungsdirektor: Tim Wozniak hat zum 1. Januar die Leitung der Verwaltung von Petra Hager-Häusler übernommen, die sich rund drei Jahrzehnte lang für die Venenklinik engagiert hatte und in Rente geht. Das teilt die Klinik selbst mit. Als Verwaltungsdirektorin entwickelte Petra Hager-Häusler die Klinik in entscheidenden Punkten weiter: Im Jahr 1992 wurde die Klinik um das Laserzentrum erweitert, 1997 kam Haus Sonnenberg hinzu, in dem heute die ambulante Dermatologie untergebracht ist.