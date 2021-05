Cochem

Vandalismus in Cochem: Schrauben an Spielgeräten gelockert

Zu zwei Fällen von Vandalismus kam es in der vergangenen Woche in der Kreisstadt Cochem. Laut Bürgermeister Walter Schmitz wurden auf dem Spielplatz der Kita in der Jahnstraße Seile zerschnitten und die Schrauben von Spielgeräten gelöst. Dies hätte eine Gefahr für spielende Kinder darstellen können. Die Manipulationen wurden von Mitarbeitern der Stadt entdeckt, die wöchentlich die Spielplätze inspizieren, erklärt der Stadtchef. Die Mitarbeiterinnen der Kita werden nun verstärkt darauf achten, ob Schäden am Spielplatz festzustellen ist.