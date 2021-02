Ob ein verführerisches Menü, süße Törtchen, ein Candle-Light-Dinner, Schmuck oder ein Blumengruß: Der 14. Februar ist als Tag, an dem sich Verliebte Geschenke machen, in den vergangenen Jahren auch im Landkreis immer mehr in Mode gekommen. Einzelhändler und Gastronomen lassen sich zum Valentinstag am kommenden Sonntag eine ganze Menge einfallen. Und das, obwohl Corona zurzeit fast alles verbietet, was Spaß macht.