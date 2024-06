Plus Büchel/Kastellaun

US-Amerikanerin wegen Go-in-Aktion in Haft: Susan Cran tritt Freiheitsstrafe an

Von Dieter Junker

i Susan Crane (lila Oberteil von links) mit Friedensaktivisten und Mitgliedern der Hunsrücker Friedensbewegung im Haus der regionalen Geschichte in der Hunsrückgemeinde Kastellaun Foto: Dieter Junker

Es ist das erste Mal, dass eine Frau aus den USA wegen mehrerer Go-in-Aktionen am Fliegerhorst in Büchel eine Ersatzfreiheitsstrafe in Deutschland antritt. Die 80-jährige Susan Crane war 2018 und 2019 mehrfach in den Luftwaffenstützpunkt der Bundeswehr eingedrungen, um so gegen die dort gelagerten US-Atomwaffen zu protestieren.