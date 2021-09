Urnen- und Briefwahl Anders als bei früheren Wahlergebnis-Übersichten fehlen dieses Mal in den Grafiken die Ergebnisse der vorherigen Wahl. Angesichts des hohen Briefwähler-Anteils sind die Wahlergebnisse nur schwer zu vergleichen. Die Briefwahlergebnisse finden sich nur im Gesamtergebnis auf VG-Ebene wieder, bei den einzelnen Gemeinden stehen nur die Ergebnisse der Stimmzettel, die vor Ort ausgezählt wurden.

Dazu kommt, dass in sechs Stimmbezirken, wo weniger als 50 Stimmzettel in der Wahlurne lagen, diese Wahlurnen gemeinsam mit anderen Stimmbezirken ausgezählt wurden und so hier auch nur das Gesamtergebnis der aufnehmenden Gemeinde erscheint. dj