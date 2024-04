Plus Cochem

Upcycling an der Realschule Cochem: Möbel aus alten Ölfässern hergestellt

i Die Zehntklässler Kim Marie Gräfen (von links), Constantin Rink, Jorik Höllen, Leon Körsten und Liam Weber (rechts) sowie fünf weitere Schüler haben mit Unterstützung von Hausmeister Thomas Schenk (2.von rechts) Möbel aus alten Ölfässern gebaut. Foto: Ulrike Platten-Wirtz

Aus Alt mach Neu: Die Schüler der Technik AG der Realschule plus in Cochem haben alte Ölfässer zu Sitzmöbel umgewandelt. Damit nehmen sie nun an einem Handwerkswettbewerb teilgenommen und ergatterten einen Platz unter den ersten 50. Doch der Wettbewerb ist damit noch nicht beendet.