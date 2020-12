Cochem-Zell/Region

Viele besorgte Unternehmer aus Cochem-Zell rufen derzeit bei der Hotline der IHK Koblenz an und fragen die Kammer um Rat und Hilfe in der Corona-Krise. 80 Anrufe an einem Tag bearbeitet beispielsweise Knut Schneider, Regionalgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz für die Landkreise Cochem-Zell und Rhein-Hunsrück. Wer ruft an? Und was fragen die Unternehmer?