Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und der damit verbundenen Beschränkungen zur Eindämmung schlagen sich in Cochem-Zell in den Zahlen der Unternehmensinsolvenzen nicht nieder. Wie schon 2020, als die Pandemie ausbrach, sind auch in den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres erneut weniger Unternehmen im Kreis in Konkurs gegangen.