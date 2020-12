Cochem

Mit einer bösen Überraschung für die 33-jährige Angeklagte endet die Schöffenverhandlung beim Amtsgericht Cochem. Gegen die erheblich vorbestrafte Frau wird Haftbefehl erlassen, noch im Gerichtsgebäude wird sie festgenommen und in Untersuchungshaft überführt. Zuvor hat der Vorsitzende Richter Sven Kaboth zwei Gesamtstrafen verkündet, einmal drei Jahre und einmal zwei Jahre Haft. Grund der Verurteilungen: Die Angeklagte soll von 2018 bis 2020 in zehn Fällen Auto gefahren sein, ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein, was sie auch gesteht. Nicht gesteht sie Ladendiebstahl und Betrug.