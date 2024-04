Plus Daun/Koblenz Uni Koblenz und Junior Uni Daun kooperieren: Gemeinsame Forschungsprojekte angestrebt i Vertreterinnen und Vertreter der beiden Bildungseinrichtungen besiegelten die Kooperation. Foto: Marina Koch-Fiedelak/Junior Uni Daun Die Universität Koblenz und die Junior Uni Daun haben einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Künftig wollen sie eng bei der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses zusammenarbeiten, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Angehörige der Universität können ihre Expertise in das Bildungsangebot der Junior Uni einbringen. Lesezeit: 2 Minuten

Die Zusammenarbeit der beiden noch jungen Bildungseinrichtungen sieht unter anderem gemeinsame Forschungsprojekte und Veranstaltungen vor. So sollen künftig etwa Professoren, wissenschaftliche Mitarbeitende, Doktoranden sowie Studierende der Universität Koblenz Kurse an der Junior Uni Daun durchführen können. Insbesondere die Lehramtsstudierenden der Uni können außerschulische Lehr-Lern-Erfahrungen an der Junior Uni Daun sammeln. ...