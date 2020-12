Archivierter Artikel vom 16.06.2020, 11:28 Uhr

Bullay

Ungebetene Erntehelfer: Kirschbaum in Bullay beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Kirschbaum in der Brautrockstraße in Bullay teilweise abgeerntet und dabei stark beschädigt.