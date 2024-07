Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs zu sehen. (zu dpa: «59-Jähriger bei Schlägerei in Homburg schwer verletzt»)

Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs zu sehen. (zu dpa: «59-Jähriger bei Schlägerei in Homburg schwer verletzt») Foto: Lino Mirgeler/DPA

Anzeige

Zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht kam es in der Oberstraße in Zell nahe der Mosel zwischen Donnerstag, 10 Uhr und Freitag, 10 Uhr. Nach Polizeiangaben beschädigte eine unbekannte Person einen roten Kleinwagen, der am Straßenrand geparkt war. Sachdienliche Hinweise nehmen die Polizei Zell sowie jede andere Dienststelle entgegen.