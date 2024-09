Plus Cochem

Unfall fordert 23 Verletzte: Feuerwehr, DRK und Bundeswehr üben den Ernstfall

Von Thomas Esser

i Vier eingeklemmte Unfallopfer mussten bei der Übung mittels Rettungsschere aus ihren Fahrzeugen befreit und zwei im Rahmen ihrer Bergung reanimiert werden. Foto: Thomas Esser

Ein Bus, ein Gefahrguttransporter und zwei Autos sind in einen Unfall verwickelt. Es gibt zahlreiche Verletzte, zwei von ihnen müssen reanimiert werden: Dieses Szenario ewartete die Rettungskräfte bei einer Katastrophenschutzübung am Freitagabend. An ihr nahmen nicht nur Feuerwehr und DRK teil, sondern auch die Bundeswehr.