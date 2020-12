Cochem

Schon Ende 2016 beschäftigte sich der Cochemer Stadtrat mit dem maroden Zustand der Umkleidekabinen am Stadion – damals mit Blick auf die enormen Energiekosten, die in dem alten Gebäude anfallen. Bereits ein Jahr später war ein Landeszuschuss in Höhe von 138.000 Euro für eine Sanierung gesichert. Doch seit Ende 2017 herrscht mehr oder weniger Stillstand. Bis jetzt. Die Ausschreibung soll bald erfolgen. Allerdings werden deutlich höhere Kosten erwartet.