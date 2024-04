Umfrage zum ÖPNV auf dem Barl: Wie zufrieden sind die Anwohner mit den Bussen?

Plus Zell-Barl Kreis Cochem-Zell

Anwohner wollen weiterhin keine Busse in ihrem Wohngebiet: Wie geht es weiter mit dem ÖPNV auf dem Barl?

Zuletzt herrschte großer Aufruhr in der Waldbornstraße auf dem Barl: Zahlreiche Anwohner beschwerten sich über die aktuelle Bussituation, die seit dem 10. Dezember in Kraft getreten ist. „Wir wollen keine Busse in unserem Wohngebiet“, lautet der Konsens der Anwohner, den Wolfgang Mandernach ausspricht.