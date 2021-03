Umbau geplant: Stadtbibliothek soll ins Rathaus umziehen

Vor 288 Jahren wurde das Cochemer Rathaus nach einem Feuer wieder aufgebaut, es besteht also an einigen Stellen Renovierungsbedarf. Diese will die Stadt Cochem nun angehen und auch gleich dem alten Gemäuer mehr Leben einhauchen. Derzeit laufen Gespräche darüber, wie die Stadtbibliothek im Rathaus Platz finden kann – und gleichzeitig soll ein neuer Anlaufpunkt für Touristen geschaffen werden. Zwar ist noch nicht entschieden, wie das Rathaus künftig aussehen wird, trotzdem gibt es bereits konkrete Überlegungen.