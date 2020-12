Ulmenerin Carmen Hahn (28) veröffentlicht Buch: 120 kleine Tipps, die Natur groß zur Geltung bringen

Ulmen-Vorpochten

Carmen Hahn aus dem Eifelstädtchen Ulmen liebt die Natur über alles. Ein ganz besonderes Anliegen der Erziehungswissenschaftlerin und Expertin für Natur- und Wildnispädagogik ist es, ihre große Leidenschaft an möglichst viele Menschen jeglichen Alters weiterzugeben. Wie funktioniert das am besten? Die 28-jährige Eiflerin schrieb ein Buch, das im Juni diesen Jahres unter dem Titel „The small outdoors“ erschien und auf 190 Seiten, mit vielen Bildern untermalt, 120 Inspirationen für kleine Naturerlebnisse bietet. „Übersetzt bedeutet der Buchtitel ,Die kleine Draußen-Zeit'. Es soll eine Einladung an möglichst viele Menschen sein, die Wunderwelt Natur in ihren Alltag zu integrieren, sie zu schätzen und zu bewahren, die Wildnis vor der Haustür zu entdecken und so ein stärkeres Umweltbewusstsein zu erlangen“, beschreibt sie den Sinn des Buchs, das aus 30 Ideen für jede der vier Jahreszeiten besteht.