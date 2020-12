Ulmener Unternehmen MKW passt Produktion erfolgreich an: Aus der Not heraus Desinfektionsspender gebaut

Ulmen

Sie werden gebraucht, sie werden gesucht und sie werden gefunden. Gemeint sind Desinfektionsmittelspender. In Zeiten der Corona-Krise läuft ohne sie im alltäglichen Leben zur Einhaltung der Hygieneregeln fast nichts mehr – auch im Kreis Cochem-Zell. Aufgrund der riesigen Nachfrage fällt es derzeit aber schwer, zeitnah an sie heranzukommen und im Internet kursieren zweifelhafte Angebote zu horrenden Preisen. Bernhard Klasen, Inhaber und Geschäftsführer des in Ulmen beheimateten Unternehmens MKW, kam so auf die Idee, solche Spender selbst zu produzieren. „Die Corona-Pandemie hat auch meine Firma stark ausgebremst. Ich habe 30 Mitarbeiter. Die meisten davon sind in Kurzarbeit und da macht man sich schon so seine Gedanken“, berichtet Klasen über die aktuelle Situation seiner Firma.