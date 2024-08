Plus Ulmen Ulmener halten an alter Tradition fest: Kräuterweihe zieht 50 Gläubige an i Pater Lenin James leitete den Gottesdienst und segnete die Krautwische und die Menschen, die gekommen waren. Foto: Inge Dietzen Der Pfarrbezirk Ulmen der Pfarrei der Heiligen Elisabeth zwischen Endert und Üß hatte einer alten Tradition folgend zu einer heiligen Messe mit der Segnung der sogenannten Krautwische an die Kapelle am Antoniuskreuz eingeladen. Lesezeit: 1 Minute

Dieser Segnungsgottesdienst wird immer in Verbindung mit dem kirchlichen Feiertag Maria Himmelfahrt gefeiert, der auf den 15. August festgelegt ist. Die Vorbereitungen mit dem Sammeln der Kräuter und das Binden der Sträuße hatten die Frauen der Katholischen Frauengemeinschaft St. Matthias Ulmen, wie in den vergangenen Jahren schon üblich, übernommen. Und so ...