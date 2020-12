Ulmen

Auf den üblichen großen Bahnhof musste der neue Schulkommandeur am Dienstagmittag verzichten. Waren vor drei Jahren noch mehr als 200 teils internationale Gäste beim Kommandowechsel der Diensthundeschule in Ulmen vor Ort, musste nun aufgrund der aktuellen Hygienebestimmungen eine kleine Feier ausreichen. Oberfeldveterinär Dr. Stefan Hampel übergab die Leitung bei einem feierlichen Appell in der Gräfin-von-Maltzan-Kaserne. „Die Vorbereitungen haben uns vor Herausforderungen gestellt. Das bedauere ich für meinen Nachfolger und die Schule selbst“, sagte Stefan Hampel vor den Soldaten des Standortes.