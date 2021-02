Jahrzehntelang war er von der Bildfläche verschwunden, jetzt ist er wieder da, geheimnisvoll und greifstark: der Uhu. 1978 in der Eifel und an der Mosel ausgestorben, hat ein Wiederansiedlungsprojekt Früchte getragen. Stefan Brücher, Uhu-Experte, sagt, dass von 1700 Brutpaaren bundesweit 240 in Rheinland-Pfalz leben. Wie stabil ist die Population?