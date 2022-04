Zumindest auf dem Papier konkret wurde Zells Traum von einer attraktiveren Flaniermeile am Moselufer zwischen Corray und Fußgängerbrücke samt eigenem Strand schon im April 2016. Damals, also vor sechs Jahren, wurden in der Schwarze-Katz-Halle die Sieger eines städtebaulichen Ideenwettbewerbs zu der Thematik gekürt. Und heute?