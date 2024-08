Plus Ulmen

Ueßbach-Brücke ist ein Sanierungsfall: Bauwerk verbindet drei Verbandsgemeinden

Von Dieter Junker

i Es stehen mehrere Sanierungsvarianten der Ueßbach-Brücke zur Diskussion. Foto: Dieter Junker

Die Brücke über den Ueßbach hinter Furth ist ein Bauwerk, das gleich drei Verbandsgemeinden miteinander verbindet. Sie ist im Gemeinschaftseigentum der Stadt Ulmen und der Gemeinde Schönbach in der VG Kelberg. Gleichzeitig erschließt sie die Further Mühle, die aber bereits zur Gemeinde Berenbach in der VG Daun gehört. Und sie ist baufällig geworden.