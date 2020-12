Kaisersesch

Unter dem Motto „Kooperativ. Klimaneutral. Lokal. Digital.“ zeigen das Umwelttechnik Netzwerk Ecoliance Rheinland-Pfalz und das Wasserstoff-Brennstoffzellennetzwerk Rheinland-Pfalz (H2BZ) mit Sitz in Kaisersesch, dass die Digitalisierung ganz im Zeichen der Umwelt steht. Beide laden gemeinsam für Donnerstag, 10. September, 17 bis 20 Uhr, in die VG-Verwaltung Kaisersesch ein, wie es in einer Pressemitteilung heißt.