Über Menüverkauf: Kardener Hotel hilft in Mali

Das Schloßhotel Petry in Treis-Karden hat nicht nur generell von donnerstags bis sonntags ein warmes Speisenangebot zum Abholen eingerichtet. An Weihnachten will die Inhaberfamilie Bell mithilfe ihrer Gäste auch ihre Mitarbeiter aus Mali beim Brunnenbau in Ihrer Heimat Niantansodin unterstützen. Von jedem Hauptgericht an den Feiertagen spenden die Bells dafür je 1 Euro.