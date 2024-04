Trotz Skepsis der SPD: Kreis Cochem-Zell wird zwei Medizinstipendien vergeben

Über die Vergabe von Stipendien für ein Medizinstudium an der Universität im ungarischen Pécs will der Kreis Cochem-Zell dem sich längst abzeichnenden Mangel an Landärztinnen und Landärzten entgegenwirken. Das hat der Kreistag mehrheitlich beschlossen, doch Skepsis gab es auch. Foto: David Ditzer