Trotz deutlich höherer Kosten hält der Kreis an dem Neubau der Sporthalle am Martin-von-Cochem-Gymnasium in der Kreisstadt fest, hofft allerdings darauf, dass das Land doch noch eine höhere Landesförderung zusagt. Nach dem aktuellen Stand wird derzeit mit Kosten von rund 9,8 Millionen Euro gerechnet, die bisherige Planung war von 7,9 Millionen Euro ausgegangen.