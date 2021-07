Trotz Corona soll Ereignis in die Vulkaneifel locken: So wird der Maare-Mosel-Lauf funktionieren

Der größte Landschaftslauf in der Eifel soll Ende August stattfinden. Die Organisatoren haben sich einen Ablauf überlegt, der große Teilnehmerfelder auch unter Corona-Bedingungen ermöglichen soll. Ein Läufergruppe aus Köln gab den entscheidenden Anstoß für das Konzept, dass den Maare-Mosel-Lauf (MML) in diesem Jahr auch unter Corona-Bedingungen sicher stattfinden lassen soll. „Letztes Jahr war eine große Kölner Gruppe hier, die in Eigenregie auf die Strecke gegangen ist“, erzählt Inge Umbach. Die Kölner wollten eigentlich den MML für ihren großen Jahres-Vereinsausflug nutzen. Wie andere Klubs ein langes Laufwochenende in der Eifel verbringen – mit dem Wettkampf auf dem Maare-Mosel-Radweg als Höhepunkt. Corona machte dem bekanntlich einen Strich durch die Rechnung. Der MML fiel 2020 aus. Doch die Domstadtläufer rannten vor zehn Monaten die 21,1 Kilometer von Daun und am Schalkenmehrener Maar vorbei, coronakonform.