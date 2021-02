Anders als im Land und in den meisten rheinland-pfälzischen Landkreisen gab es im vergangenen Jahr in Cochem-Zell nicht mehr Sterbefälle als in den Jahren zuvor. Laut Statistischem Landesamt starben 2020 im Kreis 822 Cochem-Zeller. Das sind 3,8 Prozent weniger als im Durchschnitt der vergangenen vier Jahre.