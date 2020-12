Cochem-Zell

Angesichts des Versorgungsengpasses, der in den beiden vergangenen Jahren beim Wasser eingetreten ist, will der Kreis nun untersuchen, wo es weitere Potenziale für die Wasserversorgung gibt. Dazu soll eine Potenzialstudie zur Trinkwasserversorgung im Kreis erstellt werden. Den Auftrag dazu vergab der Werkausschuss der Kreiswerke Cochem-Zell in seiner jüngsten Sitzung, die noch vor dem Kontaktverbot in der Corona-Krise abgehalten worden war.