Treis-Karden

In Indien trifft die Corona-Pandemie die Ärmsten der Armen ganz besonders. Es fehlt an Nahrung, an Geld, an Arbeit. Die Missionare vom heiligen Johannes dem Täufer, die in Leutesdorf bei Neuwied ihren Sitz haben und in Indien tätig sind, wollen diesen Menschen helfen und haben das Projekt „Wir lassen sie nicht alleine“ ins Leben gerufen, um die Not zu lindern und die Menschen in ihren alltäglichen Sorgen zu unterstützen. Hilfe dazu erhalten sie auch aus Treis-Karden. Hier hat die franziskanische Gruppe „Tautropfen“ zu einer Spendenaktion aufgerufen. Und fast 12.000 Euro sind zusammengekommen.