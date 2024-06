Plus Treis-Karden Treiser Baumarkt hilft seit 25 Jahren in Ruanda: Weiteres Engagement im ostafrikanischen Land geplant i Auch in diesem Frühjahr wurde in Ruanda eine Schule eröffnet. Hans Peter Röhrig (Foto) erhielt eine Abbildung von dem Neubau. Foto: Beate Lürtzener Vor 25 Jahren begann mit der ersten Veranstaltung in der Kulturbühne im Baumarkt das Engagement für den Schulbau im rheinland-pfälzischen Partnerland Ruanda. Unvergessen sind die bewegenden Aktionen „Fußbälle für Ruanda“, die Hans Peter Röhrig bei den Schuleröffnungsreisen umgesetzt hat. Auch in diesem Jahr wird das Engagement fortgeführt, heißt es in einer Pressemitteilung. Lesezeit: 1 Minute

Gemeinsam mit der Stiftung „Fly & Help“ von Reiner Meutsch, der die Welt umrundet hat. Alleine in Ruanda wurden 100 Fly & Help Schulen eröffnet. Dankbar ist Hans Peter Röhrig, dass inzwischen viele aus der gesamten Terrassenmosel-Region mithelfen, dass möglichst vielen Kindern, auch in ländlichen Regionen in Ruanda, ein Schulbesuch ...