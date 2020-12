Cochem-Zell

Die Feuerwehr war sein Leben, ihr galt sein großes Engagement. Doch nun heißt es Abschied nehmen von einem engagierten Feuerwehrmann und von einem Menschen, der mit seiner freundlichen Art und Hilfsbereitschaft von allen geschätzt wurde. Im Alter von 42 Jahren ist in der Nacht von Sonntag in seiner Wohnung in Saarbrücken Matthias Görgen verstorben.