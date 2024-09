Plus Cochem Trauer um einen „Cochemer Jung'“: Manfred Müller im Alter von 85 Jahren gestorben Von Dieter Junker i Er wird in Cochem und im Landkreis in guter Erinnerung bleiben: Manfred Müller. Foto: Ulrike Platten-Wirtz Die Stadt Cochem und der Landkreis trauern um Manfred Müller, der am 3. September im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Der Cochemer engagierte sich mit großem Einsatz über Jahrzehnte hinweg für seine Heimatstadt, für den Kreis Cochem-Zell und auch für seinen Berufsverband. Lesezeit: 2 Minuten

Viele Projekte sind mit seinem Namen verbunden. Das Glockenspiel auf dem Cochemer Marktplatz beispielsweise, aber auch, dass die Stadt die Reichsburg übernahm. An vielen Bauprojekten hat er als Kommunalpolitiker mitgewirkt, sei es die Nordbrücke in Cochem, der Neubau des Marienkrankenhauses oder Tiefgaragen in der Stadt. Trotz vieler ehrenamtlicher Tätigkeiten fand ...