Archivierter Artikel vom 30.08.2020, 16:40 Uhr

Traben-Trarbach/Zell

Traben-Trarbach/Zell: Polizei fahndet mit Bild nach Diebin

Nachdem Unbekannte am 1. August zwischen 10 und 10.30 Uhr in einem Supermarkt in Traben-Trarbach eine Geldbörse entwendet hatten, ist eine dabei erlangte EC-Karte wenig später an einem Geldautomaten verwendet worden. Wie die Polizei weiter mitteilt, nutzte etwa eine halbe Stunde nach dem Diebstahl eine junge Frau die zuvor gestohlene Karte an einem Bankautomaten. Die Frau hob einen mittleren dreistelligen Betrag ab und wurde dabei von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Unbekannte ist schätzungsweise zwischen 18 und 25 Jahren alt, 1,65 bis 1,68 Meter groß, schlank und dunkelhaarig.