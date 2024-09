Plus Traben-Trarbach

Traben-Trabach: Wanderer fotografiert Ruine und stürzt ab – eine Stunde lang hält er sich an einem Baum fest

i Polizei (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA

Ein Wanderer hatte am Samstag Glück im Unglück und entging nur knapp einem schlimmeren Unfall. Der 79 Jahre alte Niederländer wollte von oberhalb der Bundesstraße aus die Klosterruine bei Wolf fotografieren. Beim Fotografieren verlor er den Halt und rutschte einige Meter den Abhang hinab. Dann konnte er sich an einem Baum festhalten. Während er weiter abzurutschen drohte, rief er die Polizei an.