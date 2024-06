Plus Moselkern

Touristin verunglückt tödlich im Elztal: Sturz in Abhang zwischen Burg Eltz und Moselkern

i Diese Treppe hinter der Ringelsteiner Mühle führt zum Wanderweg: Rettungskräfte kamen mit ihren Fahrzeugen hier nicht weiter. Foto: Peter Mayer

Ein tragischer Unfall ereignete sich auf der Radtour einer 58-Jährigen: Die Frau aus Niedersachsen war mit ihrem E-Bike am frühen Dienstagabend, 11. Juni, auf dem Wanderweg zwischen Burg Eltz und Ringelsteiner Mühle in Moselkern unterwegs. Mitsamt ihrem Fahrrad kam sie plötzlich und aus bislang unerklärten Gründen vom Weg ab und stürzte einen steilen Abhang hinunter, wobei sie sich schwer verletzte. Die Touristin kam bei dem Unfall trotz Rettungsversuchen noch an Ort und Stelle ums Leben.