Cochem-Zell

Strahlender Sonnenschein im April lädt normalerweise zu Rundfahrten auf Passagierschiffen, dem ein oder anderen kühlen Eis oder ausgiebigen Radtouren ein – auch für Gäste von außerhalb, die ihren Osterurlaub an der Mosel verbringen. Nun ist wegen des Coronavirus all dies weggebrochen: Die Gäste bleiben aus, die Gastronomie ist dicht, die Tore der Reichsburg sind verschlossen. Harald Bacher, Leiter der Tourist-Info Ferienland Cochem sagt, es sei „ein Quartal zum Wegsehen“. Doch was bedeutet es, dass der Saisonstart so ins Wasser fällt?