Vor sieben Jahren haben vier Ulmener Unternehmer den Campingplatz am Jungferweiher von der Stadt übernommen – jetzt steht bereits eine Erweiterung an. In der jüngsten Sitzung des Ulmener Stadtrates stimmte das Gremium einer nötigen Bebauungsplanänderung einstimmig zu. Die Erscheinung des Zugangs zum bekannten Vogelschutzgebiet wird sich dadurch deutlich verändern.