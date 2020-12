Cochem-Zell

Während am Mittwochmittag die Beratungen zwischen Berlin und den Ministerpräsidenten laufen, scheinen sich viele Cochem-Zeller bereits damit abgefunden zu haben, dass es wieder drastische Einschnitte in die Grundrechte aller Bürger geben wird, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Und einige Unternehmen in Cochem haben die Saison bereits beendet, Besucher mit Maske stehen an manchem Geschäft vor verschlossener Tür. Eigentlich wollte das Gastgewerbe im Winter noch mal durchstarten. Die Pläne scheinen nun obsolet.