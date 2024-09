Tour führte nach Bitburg und Trier: Kaisersescher Senioren auf den Spuren der Römer

140 Kaisersescher Seniorinnen und Senioren nahmen an dem Ausflug nach Trier und Bitburg teil.

140 Kaisersescher Seniorinnen und Senioren nahmen an dem Ausflug nach Trier und Bitburg teil. Foto: Margret Zeimetz

In der Bitburger Brauerei wurde den Gästen die ganze Welt des Bierbrauens ausführlich erläutert. Nach einem sonnigen Aufenthalt in der Bitburger Innenstadt ging es weiter nach Trier zum Schiffsanleger am Zurlaubener Ufer, dort startete die Themenschifffahrt „Auf den Spuren der Römer“.

Die Gruppe schipperte vorbei an beeindruckenden roten Sandsteinfelsen und der Schiffswerft Boost bis zum Stadtteil Pfalzel. Richtung Schleuse konnten die Mariensäule, die alten Kräne, die Römerbrücke und die Abtei St. Matthias bewundert werden. Stadtbürgermeister Gerhard Weber freute sich über die rege Teilnahme und dankte Margret Zeimetz für die tolle Organisation.