Tote-Hosen-Tributeband: Unter falscher Flagge spielt in Enkirch

Unter falscher Flagge tritt demnächst in Enkirch auf. Foto: Henrik Nagel

„Mit fast 100 Jahren Bühnenerfahrung an Bord vereinen die fünf Jungs Professionalität, musikalisches Können und Begeisterung zu einer mitreißenden Show“, heißt es über die Tribute-Band. Am Samstag, 9. November, kann sich jeder selbst ein Bild davon machen. Ab 20.30 Uhr tritt die Band im Musikkeller von Toms Kneipe und Kultur in Enkirch auf, wo sie laut Ankündigung der Veranstalter die größten Hits aus vier Jahrzehnten Tote Hosen präsentieren und durch musikalische und gesangliche Authentizität überzeugen wird.

„Special Guest“ ist der Musiker Christopher Strzalka, dessen Repertoire von Oasis über Sunrise Avenue über Green Day bis hin zu seinen eigenen Liedern reicht. Der Eintritt kostet 12 Euro. Konzertbesucher werden gebeten, am Moselufer zu parken. Mehr Infos gibt es unter www.t-o-m-s.de