Plus Enkirch Tom's Musikkeller in Enkirch: Wo ein Urgestein eine Rarität am Leben hält Irgendwie ist er Sozialarbeiter geblieben, auch als Gastwirt: Tom Schlaadt führt in Enkirch an der Mosel die einzige Musikkneipe weit und breit. Vielen Künstlern hat er eine Bühne gegeben, vielen Gästen ein zweites Wohnzimmer. Wir erzählen seine Geschichte. Von rsula Bartz

Kommt, wir gehen noch zum Tom! So sagen sie und feiern sie in Enkirch, in Zell, in Reil und von wo immer seine Gäste auch kommen. Thomas Schlaadt. Kaum jemand nennt ihn so und sicher kennen viele seinen vollen Namen nicht einmal. Warum auch, er war immer schon „der Tom“. Altes ...