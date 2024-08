Plus Zeltingen-Rachtig

Tödlicher Unfall im Weinberg in Zeltingen-Rachtig: Spendenaktion für Familie von Mosel-Winzer

Von Hans-Peter Linz

i Das Weingut Schömann in Zeltingen-Rachtig braucht nach dem Tödlichen Unfall des Winzers einen Lichtblick. Eine Spendenaktion wurde gestartet. Symbol Foto: Harald Tittel/dpa

Es war ein tragischer Unfall, der einen Winzerbetrieb in eine tiefe Krise gestürzt hat. Vor wenigen Wochen ist in einem Weinberg bei Zeltingen-Rachtig ein 32-jähriger Mann mit seiner Weinbergsraupe ins Rutschen gekommen. Das Fahrzeug überschlug sich. Bei dem Unfall wurde der Mann tödlich verletzt. So wird nun mit Spenden für die Familie gesammelt.