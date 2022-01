Mitte Januar soll es so weit sein: Die Swia-App geht in den Testregionen Moselkern, Lieg, Dohr und Ellenz-Poltersdorf an den Start. Mit der App soll die Mobilität im Kreis verbessert werden. Es handelt sich um einen Onlinedienst, der Mitfahrgelegenheiten vermittelt – nur eben auf regionaler und ländlicher Ebene, statt für Fernstrecken.