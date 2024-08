Plus Treis-Karden

Tautropfen sammelt Spenden für eine der ärmsten Regionen in Kenia: Suche nach Schutz vor Gewalt

i Im Norden von Kenia engagieren sich die Franziskanerinnen der Kongregation FMM (Franciscan Missionary of Mary) seit Jahren. Die Gruppe Tautropfen bittet nun um Spenden für diese Arbeit. Foto: Petra Schick

In einer der ärmsten Regionen Kenias leben die Menschen in großer Armut: Ihnen fehlt es an Nahrung, Wasser, Wohnraum und Gesundheitsversorgung. Die franziskanische Gruppe „Tautropfen“ startet nun an ihrem 32. Franziskusfest eine Spendenaktion.