Man merkt Dietmar Johann die Begeisterung an, wenn er an seinem Schreibtisch in einem Arbeitsraum im Keller seines Hauses in Driesch sitzt. Zwei Tastaturen, drei Bildschirme, Musikinstrumente: Hier sammelt sich alles, was es für den Schnitt der Produktion „Tatort Falkenlay – Lippis Erben“ braucht.